Kim Kardashian surpreende os seguidores ao aparecer com novo visual

A influenciadora Kim Kardashian mudou o visual para um ensaio fotográfico e apareceu com as sobrancelhas de outra cor

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 16h47

Nesta terça-feira, 6, Kim Kardashian (41) surpreendeu os fãs ao publicar algumas fotos com o visual totalmente diferente para um ensaio fotográfico.

A influenciadora surgiu com as sobrancelhas loiras, combinando com o seu cabelo que está platinado. Para o ensaio na revista americana Interview, a estrela do reality-show The Kardashians vestiu diversos looks, incluindo um composto por uma camiseta regata branca e calça jeans.

Em entrevista para a mesma revista, a filha de Kris Jenner (66) comentou sobre seu antigo relacionamento com o rapper Kanye West (44), e sobre o impacto que o casamento terminado no ano passado teve em sua vida.

“Quer dizer, quando eu estava com o Kanye, e ele estava me apresentando para várias pessoas, eu acho que isso definitivamente fez com que muitas pessoas tivessem um nível diferente de respeito”, comentou.

Sobre seu namoro com Pete Davidson (28), por mais que o casal tenha terminado no mês passado, Kim só teve coisas positivas a dizer sobre o comediante.

“Ele é uma pessoa muito boa, eles realmente não os fazem mais como ele. Estou animada com seus próximos passos”, revelou a Kardashian.

Confira aqui o novo visual de Kim!

Reprodução: Instagram