Gretchen arrasa ao usar vestido com recortes estratégicos na Farofa da Gkay

Gretchen exibe sua cinturinha ao apostar o vestido branco para viajar até a Farofa da Gkay

A cantora Gretchen (63) caprichou na escolha do seu look para viajar até a Farofa da Gkay, que é o evento que comemora o aniversário da influenciadora digital Gkay (30). Nesta segunda-feira, 5, a artista foi fotografada ao desembarcar em Fortaleza com um vestido branco.

A estrela escolheu um modelito justo ao corpo, curtinho e com recortes estratégicos na região da cintura. O look destacou o bronzeado perfeito de Gretchen e sua boa forma.

Fotos: Webert Belicio / Agnews

Gretchen desmente boatos de gravidez

Gretchen foi alvo dos rumores de uma suposta gravidez após uma foto com o marido, o saxofonista Esdras de Souza. Ele posou com a mão na barriga dela em um cenário de praia. A pose do casal relembrou os anúncios de gestação dos famosos e os fãs questionaram se eles estavam esperando um filho. Agora, a cantora se pronunciou e negou os rumores.

"Eu amaria estar grávida. Mas não estou. Até porque não posso mais. Tenho 63 anos e há 10 já estou na menopausa. Então, vamos especular coisas reais. Seria lindo ser mãe de um filho de um homem tão incrível como Esdras de Souza,mas a verdade é que amamos tirar fotos naquela pose. Beijinhos. Amo vocês", afirmou ela.