Giovanna Lancellotti para a web após postar foto com vestido vermelho

Giovanna Lancellotti para a web ao postar foto com vestido vermelho

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 11h49

A atriz Giovanna Lancellotti (29) compartilhou uma sequência de três fotos ousadas no último domingo, 30, em seu perfil no Instagram.

No feed da rede social, a musa apareceu com um vestido de tubinho vermelho decotado e com transparência, que evidenciou as pernas.

A morena completou o look com óculos de lentes amarelas e uma capa transparente. “A melhor”, “A beleza dessa mulher é surreal”, “Surreal”, foram alguns dos elogios dos fãs.

Loira, Giovanna Lancellotti dispensa sutiã e causa ao se fantasiar de Paris Hilton

A atriz Giovanna Lancellotti foi uma das famosas que arrasou na festa de Giovanna Ewbank (36) e Leo Fuchs no último dia 04. Naquela noite, a esposa de Bruno Gagliasso (40) recebeu um verdadeiro time de famosos para festejar seu aniversário pela primeira vez em dois anos, devido à pandemia de covid-19.

"Depois de 2 anos sem comemorar, chamei meu ursinho @leofuchs. Entramos juntos num túnel do tempo e saímos direto nos anos 2000! PREPARADOS?? Sim, hoje é dia de festa, e eu vim dividir um pouquinho do que vai ser esse surto com vocês! Os looks, a decoração, os convidados... tá tudo incrível e a gente tá muito feliz", escreveu Gio Ewbank ao legendar o post.

Com o tema de fantasia dos anos 2000, Giovanna Lancellotti aproveitou para ficar loira e imitar a socialite Paris Hilton (41). Em sua rede social, a atriz compartilhou cliques fantasiada da milionária e chocou ao surgir deslumbrante com o look inspirado na loira. Usando uma peruca e um vestido brilhante sem sutiã, ela surgiu arrasadora.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a transformação da famosa. "Perfeita", elogiaram os fãs. "Que linda", disseram outros.