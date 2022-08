Filha de Khloé Kardashian dá show de estilo ao posar com look rosa

Khloé Kardashian se derreteu ao fazer uma sessão de fotos da filha, True, com um look rosa encantador

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 16h58

Khloé Kardashian (38) derreteu o coração do seus seguidores ao fazer uma sessão de fotos da filha, True. Esbanjando estilo, a herdeira posou com um look todo rosa e arrancou elogios dos fãs da família.

Para curtir o dia, a menina, fruto do antigo relacionamento da socialite com Tristan Thopson (33), apostou em uma saia jeans, regata e crocs rosas. E para completar o visual, ela pegou um óculos escuros com formato de coração e uma bolsa.

"Nas quartas-feiras nós usamos rosa", escreveu a influenciadora na legenda, fazendo referência ao filme Meninas Malvadas.

Os admiradores não deixaram de comentar a publicação. "Ah para, quem aguenta?", "Obcecada com esse look dela", "Meu deus como ela está enorme", "Gente, que linda ela é", dispararam eles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Khloé Kardashian (@khloekardashian)

KIM KARDASHIAN REGISTRA MOMENTO FOFO DA FILHA COM AS PRIMAS

Kim Kardashian (41) decidiu usar suas redes sociais para exibir um flagra fofo que fez da filha, Chicago, se divertindo ao lado das primas, True e Dream. A socialite publicou uma foto onde sua herdeira e as filhas de Rob (35) e Khloé Kardashian (38) aparecem usando roupas de banho que combinavam entre si, enquanto admiravam a imensidão do mar fazendo um passeio de barco.

