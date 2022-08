Kim Kardashian compartilha foto encantadora da filha, Chicago, brincando com as primas, True e Dream

Kim Kardashian se derreteu ao flagrar a filha, Chicago, se divertindo muito ao lado das primas True e Dream

CARAS Digital Publicado em 04/08/2022, às 15h30

Nesta quinta-feira, 4, Kim Kardashian (41) decidiu usar suas redes sociais para exibir um flagra fofo que fez da filha, Chicago, se divertindo ao lado das primas, True e Dream.

A socialite publicou uma foto onde sua herdeira e as filhas de Rob (35) e Khloé Kardashian (38) aparecem usando roupas de banho que combinavam entre si, enquanto admiravam a imensidão do mar fazendo um passeio de barco.

Na legenda, Kim escreveu: "BFFAE - Best friends forever and ever", que em português significa: "Melhores amigas para todo o sempre".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Elas são tão fofas!", escreveu um. "Que vida linda!", falou outro. "Bebês lindas!", disse um terceiro.

Confira o flagra que Kim Kardashian fez da filha, Chicago, se divertindo com as primas, True e Dream:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian (@kimkardashian)

Kim Kardashian exibe boa forma ao aparecer de biquíni na praia

Recentemente, Kim Kardashian compartilhou em sua conta do Instagram algumas fotos em que aparecia curtindo um dia na praia, usando uma camiseta cropped branca e azul e um biquíni branco.

"Você parece tão jovem" e "Tão bonita, Kim", foram só alguns dos elogios que a artista recebeu ao exibir o seu corpão no registro.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!