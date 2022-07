Khloé Kardashian reaparece nas redes sociais em meio à notícia do segundo filho com Tristan Thompson

VOLTOU AS REDES!

A socialite Khloé Kardashian publicou uma sequência de fotos com a filha, True, e se declarou

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 12h52

Khloé Kardashian (38) voltou as suas redes sociais após uma semana em meio à notícia do segundo filho com Tristan Thompson (33).

A socialite e o jogador de basquete estão esperando mais um bebê, desta vez, por barriga de aluguel desde novembro do ano passado.

No perfil do Instagram, a influenciadora compartilhou uma sequência de fotos com a filha, True (4), e fez uma declaração.

"Eu e minha melhor garota fazendo as melhores lembranças. Eu sempre te protegerei minha garota anjo", escreveu a mamãe coruja na legenda.

Recentemente, Tristan Thompson foi flagrado na Grécia. O atleta compartilhou uma foto em seu Instagram em que aparecia com amigos jantando em um restaurante na cidade de Mykonos.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE KHLOÉ KARDASHIAN

