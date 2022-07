Tristan Thompson é visto na Grécia em meio à notícia de segundo filho com Khloé Kardashian

O jogador de basquete será pai com a ex-namorada Khloé Kardashian pela segunda vez e está em viagem para a Grécia

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 19h49

Nesta última quarta-feira, 13, foi confirmado que Khloé Kardashian (38) e seu ex-namorado Tristan Thompson (33) estão esperando o segundo filho do relacionamento.

E neste dia 15, foi revelado que a criança que foi concebida por meio de barriga de aluguel em novembro do ano passado é um menino.

Porém, o ex namorado da estrela do reality The Kardashians não está acompanhando a notícia de perto. Isso porque o atleta está viajando para a Grécia.

Tristan compartilhou uma foto em seu Instagram em que aparecia com amigos jantando em um restaurante na cidade de Mykonos.

O relacionamento de Tristan e Khloé acabou após ser revelado no início deste ano que o jogador havia tido um filho com outra mulher enquanto estava namorando a Kardashian.

Confira aqui Tristan Thompson na Grécia!

Reprodução: Instagram