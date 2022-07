Sexo do segundo filho de Khloé Kardashian e Tristan Thompson é revelado

O sexo do segundo filho de Khloé Kardashian e Tristan Thompson foi revelado. Mesmo separados, os dois resolveram seguir com a gravidez

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 15h19

O anúncio da espera de um segundo bebê de Khloé Kardashian (38) e Tristan Thompson (31) por meio de uma barriga de aluguel chocou muita gente.

E nesta sexta-feira, 4, a Page Six revelou qual o sexo do segundo filho da socialite com o jogador de futebol, que já são pais de True, de quatro anos.

O ex-casal está esperando um menino e há muito tempo vinham conversando sobre aumentar a família. Khloé e Tristan decidiram seguir com a gravidez, por meio de uma barriga de aluguel, antes da revelação da traição do atleta com a personal trainer Maralee Nichols, que teve um filho dele em dezembro, vir à tona.

Mesmo durante o momento turbulento, a família Kardashian-Jenner teria dado suporte aos dois.

"Khloé sempre quis um irmãozinho para True e decidiu seguir em frente com o bebê com o apoio de sua família", disse um porta-voz da família à imprensa.

Até o momento, nenhum dos dois comentaram sobre o assunto publicamente. O bebê teria sido concebido em novembro de 2021.