Estrela de O Rei do Gado, Silvia Pfeifer usa look com transparência em desfile de moda

Aos 65 anos, Silvia Pfeifer participa de desfile de moda em São Paulo e arrasa ao usar look com transparência

A atriz e modelo Silvia Pfeifer (65) brilhou em sua passagem por um desfile de moda no SPFW na noite de sexta-feira, 26. Ela cruzou a passarela do evento com um look com transparência e exibiu toda a sua beleza e boa forma.

Antes do desfile, a artista falou sobre a importância de ver mulheres com mais de 60 anos em desfiles. “É bom ver essa abertura e estar participando de tudo isso, mostrando que uma mulher de 65 anos é uma consumidora de moda. Normalmente uma pessoa de mais idade é tirada dessa realidade. Não existe mais isso de 'terceira idade'. Nós fazemos parte dessa roda que gira todos os dias em todo lugar”, disse ela na coluna de Ancelmo Gois, do Jornal O Globo.

Atualmente, a atriz pode ser vista como a personagem Léia Mezenga na reprise da novela O Rei do Gado, da Globo, no Vale a Pena Ver de Novo. A trama está na última semana de exibição. O trabalho mais recente dela na TV foi como a rainha Anainér na série Reis, da Record TV, em 2022.

Silvia Pfeifer fala sobre a vida após o fim do casamento

Separada após mais de 40 anos de relacionamento, a atriz Silvia Pfeifer refletiu sobre as separações depois de tantos anos em conversa com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

"E vamos combinar: relacionamentos, seja lá como forem, são complicados. Seja profissional, afetivo, amigável, fraterno, eles têm atravancamentos, dificuldades. E acho que em casamento de longo prazo existe um desgaste maior. Eu fui casada por 38 anos e namorei por cinco anos antes de casar. Não é porque um casamento acaba que não deu certo. Ele não vingou para a eternidade e acho que é isso. Tomara que os casamentos durem bastante tempo. E isso não precisa ser para a vida inteira. Chega uma idade em que você começa a questionar: "'Tá bom? Quanto mais tempo eu tenho de vida?". E isso é um pensamento de homens e mulheres hoje em dia. Claro que também penso que é muito bom a gente ser independente, ser feliz sozinho, mas compartilhar a vida é muito bom. Para mim, a vida é mais rica quando você compartilha com alguém", disse ela.