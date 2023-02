Silvia Pfeifer abre o jogo sobre a atual fase de sua vida após o fim do casamento de 40 anos

Silvia Pfeifer reflete sobre a separação depois de tantos anos de casamento e conta como anda a vida de solteira

A atriz Silvia Pfeifer, que interpretou a Léa Mezenga na novela O Rei do Gado, da Globo, comentou sobre a sua vida após o fim do casamento com o empresário Nélson Chamma Júnior. Os dois ficaram juntos por mais de 40 anos e romperam recentemente. Agora, em entrevista na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo, ela refletiu sobre as separações depois de tantos anos.

"E vamos combinar: relacionamentos, seja lá como forem, são complicados. Seja profissional, afetivo, amigável, fraterno, eles têm atravancamentos, dificuldades. E acho que em casamento de longo prazo existe um desgaste maior. Eu fui casada por 38 anos e namorei por cinco anos antes de casar. Não é porque um casamento acaba que não deu certo. Ele não vingou para a eternidade e acho que é isso. Tomara que os casamentos durem bastante tempo. E isso não precisa ser para a vida inteira. Chega uma idade em que você começa a questionar: "'Tá bom? Quanto mais tempo eu tenho de vida?". E isso é um pensamento de homens e mulheres hoje em dia. Claro que também penso que é muito bom a gente ser independente, ser feliz sozinho, mas compartilhar a vida é muito bom. Para mim, a vida é mais rica quando você compartilha com alguém", disse ela.

Depois da separação, a atriz chegou a viver um namoro de cinco meses, mas já está solteira novamente. "Preciso focar em várias outras coisas. Tive essa relação, agora já não estou namorando. E penso que não é necessariamente urgente procurar. Eu, como vim de um relacionamento muito longo, um casamento fechado... Não faz parte da minha história essa coisa de namorar muita gente. Agora é claro que a vida continua. E tenho que viver as experiências que vão se apresentar para mim. Espero que elas sejam interessantes no sentido de valerem a pena", declarou.