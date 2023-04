Brunna Gonçalves usa look com decote estourando no aniversário de Ludmilla

Brunna Gonçalves esbanja sensualidade ao usar look preto nada básico para marcar presença na festa de aniversário da esposa, Ludmilla

A dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves (31) abusou da sensualidade na escolha do seu look para marcar presença na festa de aniversário da esposa, a cantora Ludmilla (28). Ela surgiu com um look preto nada básico.

A estrela aderiu ao macaquinho curto e decotado, com direito a mangas volumosas. O look destacou o decote poderoso dela, que estava quase estourando e no limite. Para completar o visual, ela surgiu com uma peruca com o cabelo na altura dos ombros e caprichou na maquiagem.

Mais cedo, Brunna Gonçalves fez uma homenagem nas redes sociais para a esposa na data especial."É um prazer enorme estar aqui mais um ano podendo partilhar da felicidade que é ter você na minha vida. Chega a ser difícil mensurar o quanto você é importante pra mim! Por isso, te desejar tudo de melhor nessa vida chega a ser pouco mediante a tudo o que você merece! Que Deus te blinde de todo mal desse mundo e que você brilhe cada vez mais e mais… Te amo e te admiro MUITO! Obrigado por ser minha maior inspiração! Tenho muito orgulho de ser sua esposa, Feliz aniversário, minha vidinha... seja muito feliz!! Eu e você até depois do fim! Com carinho, sua bru", disse ela.

Além disso, a dançarina presenteou a cantora com um conjunto de joias avaliado em mais de R$ 64 mil. A pulseira Vintage Alhambra, da joalheria Maison Van Cleef & Arpels, de ouro branco 18 quilates revestida a ródio guillochê, é avaliada em R$ 38,8 mil. As joias são feitas à mão e inspirada no trevo-de-quatro-folhas. Já o colar, que tem um pingente fixado na corrente, também é de ouro branco 18 quilates e custa R$ 25,6 mil.

Há poucos dias, Ludmilla deu um presente luxuoso para Brunna Gonçalves. Ela surpreendeu a amada com um carrão de presente após a dançarina tirar a sua CNH. O automóvel escolhido é uma Land Rover Discovery na cor preta, avaliada em R$ 730 mil. "Cheguei em casa e simplesmente tinha uma Land Rover Discovery na minha garagem pra mim! Meu amor me deu esse carrão! Te amo, minha vida. Sou infinitamente grata por tudo o que você faz por mim. Não tenho nem palavras. Eu tenho um carro", escreveu a bailarina em seu Instagram.

Veja o look de Brunna Gonçalves no aniversário de Ludmilla

