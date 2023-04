Ludmilla reúne time de famosos em sua festa de aniversário no Rio de Janeiro

Ludmilla capricha na escolha do look para celebrar o seu aniversário ao lado de amigos famosos, como Luciano Huck e Pocah

A cantora Ludmilla celebrou o seu aniversário de 28 anos em grande estilo. Na noite de segunda-feira, 24, ela reuniu um time de celebridades em sua festa na região de São Conrado, no Rio de Janeiro.

Entre os famosos presentes no evento estavam Luciano Huck, Pocah, Bianca Andrade, Cris Vianna, Ana Carolina, Ana Castela e Gloria Groove, além da esposa da aniversariante, a dançarina Brunna Gonçalves.

Para a data especial, Ludmilla caprichou na escolha do seu look. Ela usou um top brilhante sem lingerie por baixo e calça de verniz estilosa.

Veja as fotos dos famosos na festa de aniversário de Ludmilla:

Ludmilla e Brunna Gonçalves

Erika Schneider

Pedro Scooby

Gloria Groove

Pocah

Bianca Andrade

Ana Carolina

Lucas Guimarães

Negra Li

Ana Castela

Duda Beat

Silvana, mãe de Ludmilla

Luciano Huck

Cris Vianna

Brunna Gonçalves faz homenagem para Ludmilla

No dia do aniversário de Ludmilla, Brunna Gonçalves se declarou para a esposa com um post especial nas redes sociais. "É um prazer enorme estar aqui mais um ano podendo partilhar da felicidade que é ter você na minha vida. Chega a ser difícil mensurar o quanto você é importante pra mim! Por isso, te desejar tudo de melhor nessa vida chega a ser pouco mediante a tudo o que você merece!", afirmou a influenciadora no começo do texto.

"Que Deus te blinde de todo mal desse mundo e que você brilhe cada vez mais e mais… Te amo e te admiro MUITO! Obrigado por ser minha maior inspiração! Tenho muito orgulho de ser sua esposa, Feliz aniversário, minha vidinha... seja muito feliz!! Eu e você até depois do fim! Com carinho, sua bru", completou.

Além da homenagem, a dançarina presenteou a cantora com um conjunto de joias avaliado em mais de R$ 64 mil. A pulseira Vintage Alhambra, da joalheria Maison Van Cleef & Arpels, de ouro branco 18 quilates revestida a ródio guillochê, é avaliada em R$ 38,8 mil. As joias são feitas à mão e inspirada no trevo-de-quatro-folhas. Já o colar, que tem um pingente fixado na corrente, também é de ouro branco 18 quilates e custa R$ 25, 6 mil.