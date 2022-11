Aos 48 anos, Angélica exibe decote em look picante com sutiã à mostra

Angélica deixa sutiã à mostra ao combinar terninho aberto e decote, com calça de alfaiataria, em look picante

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 13h19

A apresentadora Angélica (48) impactou os fãs nesta terça-feira, 1, ao aparecer com um look picante e elegante por meio de fotos nas redes sociais, onde exibiu toda a sua beleza e sofisticação.

Angélica usou um conjunto de alfaiataria branco com um decote generoso em evidência. Com o sutiã à mostra, ela deixou aparecer suas sardas na região do colo.

Para finalizar a composição do visual, brincos de argolas com strass e salto alto modelo scarpin na cor azul capri, para quebrar o tom neutro.

A combinação encantou os fãs. "Plena e radiante", disse um. "Não existe mais linda", declarou outro. "Cada dia mais linda. Igual vinho", comentou um terceiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Angélica faz linda declaração para Luciano Huck ao celebrar os 18 anos de casamento

No último domingo, 30, a apresentadora Angélica e o apresentador Luciano Huck completaram 18 anos de casamento e para celebrar a data tão especial, a loira publicou um vídeo em suas redes sociais com fotos de momentos que os pombinhos passaram juntos nesse tempo.

“Meu amor, 18 anos de casados! Completamos nossa ‘maioridade’. Nossa história é tão linda e de tanto aprendizado que hoje sou só gratidão, a você, a nossos filhos e a Deus que nos uniu nesta jornada linda que é a vida. Te amo! Ps: a música é de 2001, mas eu já cantava pra você @lucianohuck”, escreveu Angélica na legenda da publicação que fez em seu perfil no Instagram.

Nos comentários, fãs e amigos do casal se derreteram pelos pombinhos. “Parabéns casal amado”, escreveu a jornalista Fernanda Gentil (35). “Que coisinha mais linda vocês dois”, elogiou Carolina Dieckmann (44). “Amo esse casal!”, exclamou Marina Ruy Barbosa (27).

Veja a publicação de Angélica comemorando os 18 anos de casamento com Luciano Huck