Angélica usa look com fenda estratégica e ostenta sua pinta famosa

Angélica capricha na escolha do look para evento no Rio de Janeiro e sua pinta famosa rouba a cena no modelito

A apresentadora Angélica esbanjou toda a sua beleza e estilo na manhã desta quarta-feira, 3. Ela marcou presença no evento de lançamento do novo livro da modelo Gisele Bündchen no Rio de Janeiro e caprichou na escolha do look.

A loira surgiu com um vestido em tom de azul claro com uma fenda poderosa na perna. Inclusive, o recorte estratégico deixou à mostra a famosa pinta dela, que roubou a cena nas fotos divulgadas por ela nas redes sociais.

“Ao lado de mulheres incríveis para o lançamento do livro Nutrir, da maravilhosa Gisele”, disse ela na legenda. Nos comentários das fotos, os fãs elogiaram o modelito. “Você está muito linda”, afirmou um seguidor. “Deusa”, declarou outro. “Que maravilhosa”, comentou mais um.

Famosas participam do lançamento do livro de Gisele Bündchen - Foto: Webert Belício / AgNews

Angélica apoiou Preta Gil

A cantora Preta Gil emocionou os fãs ao contar uma história desconhecida por muitos. Ela afirmou no quadro 50 e Tanto, do Fantástico, que Angélica estendeu a mão em um dos dias mais difíceis de sua vida.

"Descobri no começo do ano um câncer, no intestino, no reto. (...) Comecei imediatamente uma atitude resignada, muito focada a me cuidar. Paralela a essa história, estava vivendo uma crise conjugal que, pra mim, por causa do meu diagnóstico, ela tinha sido estancada", relata.

Segundo ela, a situação piorou quando uma notícia saiu na imprensa. "Um dia, aconteceu um episódio muito grave no meio disso tudo, era 9h30 e eu estava acordando. Abri o olho, acendi a luz do quarto, entra Angélica dentro do quarto, senta, pega no meu pé, começa a fazer massagem...".