O gesto inesperado de Angélica que emocionou Preta Gil: "Não teria suportado"

Gesto inesperado de Angélica emocionou Preta Gil; ela contou a história em entrevista ao quadro '50 e Tanto', exibido pelo Fantástico

A cantora Preta Gil emocionou os fãs ao contar uma história desconhecida por muitos. Ela afirmou no quadro 50 e Tanto, do Fantástico, que Angélica estendeu a mão em um dos dias mais difíceis de sua vida.

"Descobri no começo do ano um câncer, no intestino, no reto. (...) Comecei imediatamente uma atitude resignada, muito focada a me cuidar. Paralela a essa história, estava vivendo uma crise conjugal que, pra mim, por causa do meu diagnóstico, ela tinha sido estancada", relata.

Segundo ela, a situação piorou quando uma notícia saiu na imprensa. "Um dia, aconteceu um episódio muito grave no meio disso tudo, era 9h30 e eu estava acordando. Abri o olho, acendi a luz do quarto, entra Angélica dentro do quarto, senta, pega no meu pé, começa a fazer massagem...".

Ela afirmou que só depois entendeu o que tinha acontecido. "Tinha saído uma coisa muito grave na internet, eles sabiam que seria um baque muito grande pra mim quando eu lesse, e que eu não ia suportar. A pessoa mais perto nesse momento era Angélica, minha vizinha. E foi você que tava lá na hora, e isso não tem preço, se você não estivesse ali, eu não teria suportado", conta.

A notícia veiculada na mídia foi o flagra do então marido da cantora ao lado de uma ex-funcionária. Os dois estariam vivendo um romance bem quando Preta Gil lutava contra o câncer.

Veja:

Preta Gil encerrou tratamento

Diagnosticada no início de 2023, a artista passou por um longo tratamento, que incluiu procedimentos cirúrgicos para a retirada das células cancerígenas e para a reconstrução de seu intestino. Em vídeo compartilhado em seu perfil oficial do Instagram, Preta confirmou o fim do tratamento com um sorrisão no rosto.

"Amores, finalmente fazendo este vídeo tão esperado para vocês. O vídeo que eu digo, com todo o meu coração e com todo o aval dos médicos, venci o câncer do intestino! Venci essa batalha junto com a ajuda de Deus, dos meus orixás, das minhas santinhas, do amor de vocês, da minha família, e a competência irreparável dos médicos. Estou aqui para contar para vocês que acabou meu tratamento oncológico", iniciou.