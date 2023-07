Vini Jr é visto com affair antigo em meio a rumores de romance com ex-BBB

Jogador de futebol Vinicius Jr vai ao show de Ludmilla acompanhado de perto por affair de longa data

Remember? O jogador de futebol do Real Madrid e craque da Seleção Brasileira, Vinicius Jr, que está curtindo suas férias no Brasil após o fim da temporada europeia de futebol, compareceu ao show da Ludmilla neste último sábado, 8. Mas o que chamou a atenção mesmo foi que o atleta estava acompanhado de um antigo romance.

Vini apareceu no Numanice de forma discreta ao ser acompanhado pela influenciadora digital Júlia Rodrigues, que foi apontada como possível affair do jogador de futebol no final do ano de 2022, quando deram algumas pistas de que estariam vivendo um provável relacionamento.

Entretanto, o que mais chamou a atenção foi que isso tudo acontece em meio aos rumores de que o craque do Real Madrid teria possivelmente ficado com a ex-participante do Big Brother Brasil 23, Key Alves, após os dois terem tirado fotos no que parece ser o mesmo quarto de hotel. A assessoria da jogadora de vôlei até afirmou que ambos estariam se conhecendo melhor, mas o futebolista não se pronunciou.

Na mesma época em que os boatos começaram a sair, Júlia compartilhou uma postagem que os internautas apontaram como indireta para o Vini. “HAHAHAHAHAHAHA. A vida dá umas voltas, né? Que loucura”, escreveu a influenciadora digital. O comentário chamou a atenção pois, segundo alguns usuários, ela estaria ficando com o jogador Joaquín Piquerez, uruguaio que atua pelo Palmeiras, que também já viveu um affair com Key Alves.

Júlia e Vini nunca oficialmente assumiram um relacionamento, mas eles já viveram um affair. A influenciadora digital chegou a ir para a Espanha, estando em alguns jogos do Real Madrid e, durante a Copa do Mundo, foi para o Catar e foi vista com o jogador em um restaurante. A modelo até compartilhou algumas fotos com o irmão do atleta e exibiu uma camisa da Seleção Brasileira autografada por Vinicius, com uma dedicatória escrita ‘para o meu amor’.

Vinicius Jr e Júlia Rodrigues - Créditos: Webert Belicio / AgNews

