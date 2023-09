Shakira surge com seus dois filhos em noite de premiação

Shakira aposta em vestido deslumbrante para ir ao VMA 2023 e conta com a companhia dos dois filhos

Solteira, a cantora Shakira atraiu todos os olhares ao cruzar o tapete rosa do VMA (Video Music Awards MTV) 2023 na noite desta terça-feira, 12, por dois motivos. Em primeiro lugar, ela contou com a companhia dos dois filhos, Milan e Sasha, que são frutos do antigo relacionamento com o jogador de futebol Gerard Piqué.

Os meninos apareceram abraçados com a mãe coruja na chegada ao evento e escolheram looks iguais e chamativos para a grande noite.

Em segundo lugar, Shakira chamou a atenção com o seu look poderoso. Ela surgiu com um vestido dourado brilhante com direito a decote profundo nas costas e recortes estratégicos na cintura. Nos bastidores do evento, a cantora Anitta se derreteu em elogios para Shakira ao citá-la como uma referência. “Shakira foi uma grande influência para nos fazer acreditar que era possível ser latina e chegar aqui e mostrar a nossa cultura. Acho que ela é um ícone e merece ainda mais”, afirmou a brasileira.

O VMA 2023 reúne grandes nomes da música internacional e a premiação acontece em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Shakira falou do ex-marido recentemente

Shakira deu detalhes sobre quando descobriu que seu ex-marido, o jogador de futebol Gerard Piqué estava a traindo. Em entrevista para a revista americana People, a cantora comentou sobre este momento delicado em sua vida.

“Minha casa estava caindo aos pedaços. Fiquei sabendo pela imprensa que fui traída enquanto meu pai estava na UTI. Achei que não sobreviveria tanto tempo”, comentou a colombiana.

A artista ainda deu detalhes sobre a recuperação do pai, que teve de ser internado por conta de um acidente doméstico, e como isso impactou em sua vida: “Meu pai não estava comigo quando eu mais precisei dele [durante a separação com Piqué], e não pude falar com ele ou receber o conselho que eu tanto precisava do meu melhor amigo. Sua recuperação tem sido muito difícil e lenta, mas ele é um homem maravilhoso”.

A dona do hit “Hips Don’t Lie” ainda comentou que vê a relação de seus pais como um exemplo: “Espero que eles sejam para meus filhos modelos de amor, paciência nos relacionamentos, devoção absoluta e entusiasmo pela vida”.