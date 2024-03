Ricardo Nunes recebe Luiz Felipe Scolari em evento para empresários

Ricardo Nunes promove evento para empresários com as presenças de Luiz Felipe Scolari e Romeu Zema

O empresário Ricardo Nunes, que é fundador do Grupo R1 e do Método RGV de marketing e vendas, promoveu mais uma edição do seu evento Clube R1 para empresários.

O encontrou contou com as presenças do técnico de futebol Luiz Felipe Scolari e do administrador e governador Romeu Zema.

Nas redes sociais, Ricardo celebrou o encontro com os dois. “No palco do Clube R1, falando sobre liderança e alto rendimento dentro de uma equipe. Não se importe com as críticas, apenas faça o que tem que ser feito”, afirmou ele, e completou: “É uma honra poder proporcionar aos membros esse momento, para que eles tenham acesso a tamanha sabedoria e experiência”.

