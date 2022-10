Platinadíssima, Luísa Sonza aparece em premiação com look transparente revelador

Luísa Sonza surgiu de look transparente no Prêmio Multishow e empinou o bumbum

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 07h03

A cantora Luísa Sonza (24) chocou os convidados do Prêmio Multishow nesta terça-feira (18) ao aparecer com um look preto transparente e revelador. O modelito mostrou uma parte do seu bumbum em uma lingerie fio-dental, além de abrir mão do sutiã.

A artista também apareceu loira platinada no evento e ainda completou o figurino com longas botas de vinil que iam até a coxa. O look foi escolhido para ela chegar ao evento antes de se apresentar no palco da premiação entregando seus sucessos mais recentes. A performance começou com O Conto dos Dois Mundos (Hipocrisia), e Hotel Caro, parceria com o rapper Baco Exu do Blues (26).

Cantora Luísa Sonza utiliza vestido transparente preto e lingerie fio-dental. Foto: Webert Belicio/Agnews

Cantora Luísa Sonza empinou bumbum e mostrou parte dele em figurino ousado. Foto: Webert Belicio/Agnews

A cantora pretende se manter solteira

A vida pessoal da cantora Luisa Sonza segue movimentada, solteira desde agosto do ano passado, quando chegou ao fim seu namoro com o cantor Vitão (23), ela voltou a seguir o seu ex-marido, Whindersson Nunes (27), nas redes sociais, além de ter revelado que pretende se manter solteira por simplesmente não aguentar homens.

“Eu tenho vontade de namorar, mas simplesmente não consigo aturar uma pessoa por mais de 24 horas”, explicou. Debochada, uma seguidora disparou: “Imagina ter que aturar você também”. A cantora devolveu: “Nossa, coitada”.

Luísa e Vitão: relembre a história

Logo após o divórcio com Whindersson em abril de 2021, Luísa Sonza e Vitão lançaram a música “Flores”, contando com um videoclipe bastante sensual. Ao serem fotografados juntos, os dois inicialmente negaram um possível envolvimento. Porém, em junho, assumiram que estavam juntos.

Isto foi o suficiente para que se criasse na mídia e internet uma especulação acerca de que Luísa teria traído Whindersson com Vitão que, inclusive, havia comentado “meu casal” em uma foto do comediante e da cantora anteriormente.

Tudo gerou memes e “piadas” na web, além de uma forte onda de ataques contra a famosa. Whindersson, por sua vez, não se manifestou, comentando sobre o assunto apenas logo após a separação, quando defendeu Luísa de mensagens de ódio.

Luísa Sonza acumula mais de 30 milhões de seguidores na rede social e segue em alta na carreira musical.