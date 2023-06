Neymar foge da imprensa para evitar falar sobre traição: ‘Chamar o segurança’

Jogador de futebol Neymar Jr. corre da imprensa durante evento e irrita repórteres que foram prometidos falar com craque

Ao que parece, a imprensa está irritada com Neymar Jr! Isso porque, na noite da última quinta-feira, 22, o jogador do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira fugiu dos repórteres e se esquivou das perguntas durante todo o evento de leilão do Instituto Neymar Jr. De acordo com o Fofocalizando, o programa havia recebido uma promessa da assessoria de imprensa do atleta, confirmando que ele falaria com os jornalistas, porém, isso não foi cumprido.

O repórter Fofoquito esteve presente no evento, mas levou diversos foras dos integrantes da família do atleta. Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, Rafaella Santos, irmã do jogador, e até mesmo a mãe de seu filho, Davi Lucca, Carol Dantas, saíram em disparada para não responder perguntas sobre a traição do famoso contra sua namorada grávida, a influenciadora digital e modelo, Bruna Biancardi, que esteve também no leilão.

A chegada do casal que espera o primeiro filho era a mais esperada, fazendo com que todos os jornalistas estendessem seus microfones para ouvir o que o jogador e a namorada tinham para falar, mas Neymar e Bruna não pararam, ignoraram as perguntas e alguns repórteres até mesmo levaram broncas dos organizadores.

“Ué, ele chamou a gente aqui e não vai falar?”, disparou Fofoquito. Então, uma organizadora do evento rebateu: “Ele não vai falar agora, não tem como. Pode ir para trás? Eu vou ter que chamar o segurança”, afirmou ela.

Filho de Neymar Jr rouba a cena ao traduzir as falas de Jimmy Butler em leilão

Davi Lucca mostrou que não tem vergonha nenhuma em aparecer! Durante o leilão de seu pai, Neymar Jr., o pequeno aproveitou para ser tradutor particular do astro da NBA, o jogador de basquete Jimmy Butler, muito amigo do craque da Seleção Brasileira. Enquanto o atleta falava em inglês no palco, Davi traduzia tudo para o português com muita desenvoltura. Ele esbanjou fofura ao mostrar que está com o inglês fluente com tão pouca idade. “É muito lindo ver uma criança bem instruída na educação”, afirmou um fã.