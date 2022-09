Met Gala 2023 celebrará o trabalho do estilista Karl Lagerfeld

O Met Gala 2023 fará uma homenagem para o falecido designer Karl Lagerfeld; a edição carrega o seu nome como tema

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 15h36

O tema do Met Gala 2023 foi revelado! Os organizadores da principal noite do mundo da moda anunciaram que vão celebrar o trabalho do falecido estilista Karl Lagerfeld.

O designer de moda alemão morreu em fevereiro de 2019, aos 85. Ele é considerado um dos maiores ícones do mundo da moda.

De acordo com a publicação do The Metropolitan Museum of Art, o tema completo do evento é Karl Lagerfeld: A Line of Beauty.

O baile acontece como de costume na primeira segunda-feira de maio, ou seja, no dia 1º e reunirá cerca de 150 designs que "exploram a linguagem estilística do designer".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Metropolitan Museum of Art (@metmuseum)

MEET GALA 2022: LOOKS EXTRAVAGANTES MARCAM A NOITE DE GALA

O evento de gala neste ano teve o tema de "América: Uma Antologia da Moda", em que os convidados foram incentivados a vestirem looks que representassem a "Era Dourada" de Nova York, que aconteceu no século XIX.

Blake Lively (34) inaugurou o tapete vermelho como a anfitriã desta edição do evento. Seu vestido fazia uma referência a estátua da liberdade americana com seu vestido cor bronze que se transformou em um verde oxidável, semelhante ao monumento ícone de Nova York.

