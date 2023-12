Melhores do Ano: Veja os looks dos famosos no tapete vermelho

Nesta segunda-feira acontece a gravação do prêmio 'Melhores do Ano', da Globo; confira os looks dos famosos no tapete vermelho da premiação!

Na tarde desta segunda-feira, 11, vários famosos se reuniram para a gravação do prêmio 'Melhores do Ano', da Globo. A premiação, que irá ao ar no próximo domingo, 17, no Domingão do Hulk, dá destaque aos melhores talentos do ano na dramaturgia, música, no jornalismo e humor.

Para o evento, as celebridades se reuniram no tapete vermelho e arrasaram nos looks super chiques para a ocasião. Entre os famosos presentes estavam diversos indicados à premiação, além de outros convidados especiais para o evento.

Os atores e irmãos Felipe e Rodrigo Simas, indicados com a série As Aventuras de José e Durval, apareceram juntos na ocasião. O primeiro apostou em um simples terno cinza e camisa preta. Já o segundo ousou no look e escolheu usar um blazer sem camisa por baixo.

Já o jornalista César Tralli e o ator Nicolas Prattes, da novela Todas as Flores, e o apresentador da noite, Luciano Huck, arrasaram na escolha do básico, com ternos refinados e de bom gosto. A atriz Talita Carauta, indicada a Atriz Coadjuvante, apostou em um lindo macacão de veludo azul. Clara Moneke, de Vai Na Fé, causou com seu ousado vestido vermelho, com destaque para as plumas e babados em seu ombro.

Andreia Horta, indicada a Melhor Atriz por seu papel em As Aventuras de José e Durval, arrancou suspiros com seu lindo vestido de paetê verde-escuro. O ator Lázaro Ramos, de Elas Por Elas, decidiu ir mais casual e arrasou com um look todo preto, com jaqueta de grife.

A atriz Adriana Esteves, indicada pela série Os Outro, surgiu deslumbrante com um vestido longo branco. A indicada a atriz coadjuvante por seu papel em Vai Na Fé, Renata Sorrah, apostou em um lindo e ousado terno prateado.

A jornalista Maju Coutinho, do Fantástico, escolheu o vibrante vermelho para seu vestido, com detalhes em tule em sua barra assimétrica. E a atriz Sheron Menezzes, colega de Renata, também surgiu deslumbrante com um lindo vestido amarelo, com detalhes de pedraria no topo.

Outros diversos famosos também fizeram questão de comparecer ao evento. Entre eles estão: Evelyn Castro, Sophie Charlotte, Tony Ramos, Chitãozinho e Xororó, Lore Improta, Leo Santana, Toni Tornado, Negra Li, Leandra Leal, Eduardo Sterblitch, Dona Déa, Luís Miranda e outros.

Confira os looks:

