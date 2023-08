Renata Sorrah se despede de 'Vai na Fé': "Aventura maravilhosa"

A atriz Renata Sorrah rasgou elogios ao se despedir de sua personagem na novela 'Vai na Fé', da TV Globo

A atriz Renata Sorrah usou as redes sociais nesta sexta-feira, 4, para se despedir de sua personagem na novela Vai na Fé. Na trama das sete da TV Globo, ela interpreta a ex-atriz e empresária Wilma Campos, mãe do cantor Lui Lorenzo, vivido por José Loreto.

No feed do Instagram, a artista postou um clique em que aparece caracterizada em frente a mansão em que morava com o herdeiro, e confessou que essa foi a novela que ela mais gostou de fazer. Além disso, Sorrah também agradeceu aos colegas de elenco e toda a equipe.

"E assim, vou me despedindo de uma das novelas que mais gostei de fazer! Saindo da mansão de Lui Lorenzo e Wilma Campos, com Liza na bolsa, levo muita alegria por ter realizado esse trabalho com atores e atrizes incríveis que se tornaram meus amigos para sempre!", afirmou.

Em seguida, Renata elogiou toda a produção. "Com diretores e autores tão bacanas! E uma equipe técnica - figurinos, caracterização, direção de arte, todos, todos - de absoluta excelência! Que aventura maravilhosa vivemos juntos com o público! Vamos continuar seguindo na fé", completou o texto.

Confira a publicação:

Foto inédita da filha

A atriz Renata Sorrah, que ficou nacionalmente conhecida como Nazaré Tedesco em Senhora do Destino (2004), surpreendeu os seguidores ao compartilhar um clique raro da filha, Mariana Sochaczewski, fruto do relacionamento com o diretor Marcos Paulo, que completou mais um ano de vida.

Para celebrar a data especial, Sorrah publicou uma foto da herdeira, onde ela aparece sentada na sala de seu consultório. Mariana é médica, especializada em pediatria. "Nada mais emocionante do que ver sua filha crescer e a cada dia te surpreender com seu jeito forte e lindo de viver. Tenho um orgulho indescritível pela Dra. Mariana! Feliz aniversário, filha querida", escreveu ela, toda orgulhosa da filha.