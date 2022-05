Mariana Ximenes relembra sua participação no Festival de Cannes de 2018: ''Lindos momentos''

Mariana Ximenes lembrou com carinho de quando participou do Festival de Cannes em 2018

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 19h15

Nesta quinta-feira, 19, Mariana Ximenes (41) entrou no clima do TBT e lembrou com carinho da vez que participou no Festival de Cannes, em 2018.

A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece curtindo o festival, usando looks elegantes e aproveitando o evento ao lado de Caca Diegues (82), Bruna Linzmeyer (29) e Vincent Cassel (55).

Na legenda, ela falou com muito amor da ocasião: "TBT de Cannes 2018 para relembrar lindos momentos do Festival de Cinema & parabenizar pelo aniversário o querido diretor Cacá Diegues, com quem tive a oportunidade de ir para lá com um filme que fizemos: 'O Grande Circo Místico'. Hoje é dia de celebrar esse mestre do cinema brasileiro!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Arrasou!", disse um. "Quanta elegância!", falou outro. "Deslumbrante!", escreveu um terceiro.

Famosos também aproveitaram para deixar seus elogios: "Marilinda!", disse Lucio Mauro Filho (47). "Linda linda!", falou ainda Gabriela Medvedovski (29).

Confira os cliques de Mariana Ximenes em sua participação no Festival de Cannes de 2018: