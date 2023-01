Marcos Frota prestigia premiação no Festival Internacional do Circo

Marcos Frota celebra a premiação de trapezistas brasileiros no Festival Internacional do Circo de Monte Carlo

O ator e artista de circo Marcos Frota marcou presença no Festival Internacional do Circo de Monte Carlo no início deste ano e ficou radiante ao ver trapezistas brasileiros sendo premiados. Durante o evento, os trapezistas Adriel Alves e Neto Santiago foram premiados com o Clown de Prata, que é um dos troféus mais prestigiados do evento.

“Os trapezistas foram laureados com o Clown de Prata, queé como se fosse a medalha de prata, subiram ao pódio. É o mais importante evento circense do mundo inteiro, é um acontecimento para o circo do mundo todo porque todos os diretores de circo do mundo se reúnem ali. Ser laureado em um festival como esse é uma honra absoluta para os artistas do Brasil e para o circo brasileiro, estar em destaque absoluto em uma performance internacional como essa”, disse ele.

Os dois artistas são formados pela Unicirco, que tem sede no Parque Imperial da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, e foi fundado por Marcos Frota. “Com a Unicirco tenho a oportunidade de retribuir tudo o que recebi em mais de 40 anos de carreira”, disse ele.

Alex Giona e Marcos Frota

Jefferson e Sabrina Robbatini, diretores do MIRAGE CIRCUS, com Marcos Frota