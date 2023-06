Maíra Cardi se apavora com detalhes de seu casamento luxuoso: ‘Orçamento fica como?’

Influenciadora Maíra Cardi revela detalhes de seu casamento épico que irá durar seis dias e expõe valor que irão gastar

Nesta sexta-feira, 2, a influenciadora digital e coach fitness Maíra Cardi usou suas redes sociais para mostrar que as preparações para seu casamento com o empresário Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico, estão a todo vapor! Compartilhando alguns detalhes do evento, a famosa revelou que até então, duraria três dias, mas que os pombinhos estão com outros planos, fazendo o valor subir e muito.

Através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital revelou que seu noivo quer aumentar ainda mais os dias, colocando ainda mais luxo no casório. Pasma com os valores do evento, Maíra aproveitou para desabafar e brincar com a situação.

“Eu estou apavorada. Eu acho que eu criei um monstro. Eram três dias de casamento, meu marido está querendo fazer 5 dias de casamento, fora os shows internacionais que ele quer colocar. Você não tem ideia do orçamento”, comentou a influenciadora digital.

Thiago, se defende: “Está colocando algumas palavras na minha boca”, porém, Maíra rebate: “Você quer bandas internacionais? Fala se sim ou se não”. “Não é que eu quero, vai ter”, ironizou o coach financeiro. “Você quer cinco dias de casamento?”, perguntou a noiva. “É uma possibilidade”, respondeu o noivo.

Bastante assustada, Maíra perguntou: “Logo, o orçamento vai aonde? O orçamento fica como? Eu nem vou falar mais, eu estou passando mal”, brincou. “Agora ele quer seis dias. Eu acho que eu vou virar mão de vaca. A economia sou eu, que gastava horrores”, se desesperou.

“Existe uma diferença entre gastar menos e gastar bem. Não é gastar menos que enriquece, é gastar bem”, explicou Thiago. “Uma vez na vida para sempre”, completou a influenciadora digital. Os noivos querem fechar um hotel de luxo para que todos os convidados possam aproveitar os seis dias de festa.

Maíra Cardi é uma coach fitness e influenciadora digital de 39 anos de idade, nascida no dia 5 de setembro de 1983, na cidade de São Caetano, em São Paulo. Ela é formada em nutrição esportiva e ficou conhecida por participar do Big Brother Brasil em 2009. Ela já se relacionou com o cantor e ator Arthur Aguiar, com quem possui uma filha. Hoje, ela está noiva do influenciador digital de finanças Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico.

Maíra Cardi revela a verdade por trás de foto na cadeira de rodas

Maíra Cardi deu um susto em seus seguidores após revelar que precisou usar cadeira de rodas durante uma viagem com o noivo, Thiago Nigro. Após fazer uma publicação enigmática sobre a situação, ela revelou todos os detalhes e contou que sofre com um problema na coluna há alguns anos após ter problemas nos discos da região.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!