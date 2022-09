Luigi Baricelli surge com novo visual em noite de sessão de autógrafos

Luigi Baricelli revela que tirou as tranças do cabelo em noite de lançamento do seu livro, chamado Sentir Para Pensar

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 10h22

Após surpreender os fãs com o cabelo trançado, o ator Luigi Baricelli revelou que já mudou o cabelo novamente. Na noite de quinta-feira, 22, o artista apareceu com o cabelo curto ao promover uma sessão de autógrafos para o lançamento do seu livro, chamado Sentir Para Pensar, em uma livraria no Rio de Janeiro.

O artista esbanjou simpatia ao receber seus fãs e convidados no evento. Ele contou com o carinho da esposa, Andrea Baricelli, e dos amigos, como Livian Aragão e Jorge Pontual.

Há poucos dias, Luigi Baricelli contou sobre a decisão de usar o visual com várias tranças. Durante uma entrevista para o Notícias da TV, ele explicou que encontrou uma nova maneira de viver e passou a espalhar palavras sobre cura e amor, através do que acredita: "O despertar acontece espontaneamente se você entende qual o seu propósito de vida ou ele acontece no amor ou na dor, o meu aconteceu nos dois. É um processo de vida, eu renegava aquilo que eu vim fazer realmente, eu não sabia. Eu tinha vontades, mas não me achava capacitado", explica ele.

No entanto, após aparecer de barba e tranças, o ator rendeu assunto nas redes sociais: "Não estou maluco, estou consciente", define. "É um estilo meu, não tem nenhuma cultura. Isso é uma trança, não é um dread. A trança é a tríade: o pai, o filho e o Espírito Santo. Tem um significado, mas é meu. Eu não vou ficar explicando o meu significado. As pessoas estão acostumadas com o Luigi todo certinho, caretinha. Quando você pega [e muda], falam: 'Está maluco?'. Não, eu não estou maluco, eu estou consciente.", citou ele ao falar também que costuma não se preocupar com as críticas.

Veja as fotos da sessão de autógrafos de Luigi Baricelli: