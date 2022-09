Luigi Baricelli explica mudança radical no visual e rebate críticas: ''Não estou maluco''

Luigi Baricelli, astro de 'Malhação' e 'Laços de Família', fala sobre mudança chocante no visual em nova entrevista: ''Tem um significado''

CARAS Digital Publicado em 18/09/2022, às 14h37

O ator Luigi Baricelli (51), conhecido pelo seu papel em Laços de Família (2000) e Alma Gêmea (2005), se tornou destaque nas redes sociais pela mudança radical que fez no seu visual. Se dedicando à espiritualidade, o também apresentador quebrou o silêncio e falou sobre a transformação física aconteceu após um "chamado".

Após aderir tranças, Luigi Baricelli fala sobre mudança chocante no visual em nova entrevista:

Durante uma entrevista para o Notícias da TV, ele explicou que encontrou uma nova maneira de viver e passou a espalhar palavras sobre cura e amor, através do que acredita: "O despertar acontece espontaneamente se você entende qual o seu propósito de vida ou ele acontece no amor ou na dor, o meu aconteceu nos dois. É um processo de vida, eu renegava aquilo que eu vim fazer realmente, eu não sabia. Eu tinha vontades, mas não me achava capacitado", explica ele.

No entanto, após aparecer de barba e tranças, o ator rendeu assunto nas redes sociais: "Não estou maluco, estou consciente", define. "É um estilo meu, não tem nenhuma cultura. Isso é uma trança, não é um dread. A trança é a tríade: o pai, o filho e o Espírito Santo. Tem um significado, mas é meu. Eu não vou ficar explicando o meu significado. As pessoas estão acostumadas com o Luigi todo certinho, caretinha. Quando você pega [e muda], falam: 'Está maluco?'. Não, eu não estou maluco, eu estou consciente.", citou ele ao falar também que costuma não se preocupar com as críticas.

Luigi Baricelli adota novo visual:

No último domingo, 28, Luigi Baricelli (51) surpreendeu seus seguidores ao compartilhar seu novo visual em seu Instagram. O ex-galã da Rede Globo, apareceu em fotos e vídeos com longas tranças nos cabelos que iam até sua barba.