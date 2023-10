Lembra dela? Atriz de Mulheres de Areia faz rara aparição em evento no RJ

Atriz da novela ‘Mulheres de Areia’, Alexia Dechamps faz rara aparição em público em evento no Rio de Janeiro

A atriz Alexia Dechamps, de 55 anos, fez uma rara aparição em público na noite de quarta-feira, 4, ao prestigiar uma sessão de cinema no Rio de Janeiro. Ela foi fotografada na entrada do evento com look descontraído, incluindo calça jeans, camiseta verde e óculos escuros.

A artista está longe da TV há alguns anos, desde que atuou em Verdades Secretas, de 2015, na Globo. Atualmente, ela pode ser vista na reprise da novela Mulheres de Areia, nas tardes da Globo, na qual interpretou a personagem Maria Helena quando tinha apenas 25 anos de idade.

Em sua longa carreira na TV, Alexia atuou em várias produções, como Pátria Minha, História de Amor, O Cravo e a Rosa, Malhação e Ti Ti Ti.

Recentemente, ela contou que sente falta de atuar em uma novela. “Sou um bichinho de novela, gosto muito, acho que a Rede Globo é a maior fábrica de novelas do mundo. Estou com saudade, amo trabalhar”, disse ela no site Gshow.

Fotos: Santiago de Andrade/ Agnews

