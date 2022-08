Kéfera dispensa camarote e surge apertada na grade em show de Demi Lovato

Fã de carteirinha é ela! Kéfera Buchmann (29), aproveitou a última terça-feira, 30, no show da sua ídola, Demi Lovato (29) em São Paulo. Na ocasião, Kéfera ficou na grade ao lado de outros fãs da cantora.

A artista dispensou o camarote, onde a maioria dos artistas costumam ficar durante os shows, e enfrentou a grade para curtir o show de Demi Lovato.

Kéfera acabou virando meme ao surgir esmagada durante o show. Em imagens que viralizaram na web, a atriz aparecia ajudando uma fã que desmaiou durante a apresentação da artista norte-americana.

Através de seu Instagram stories, Kéfera mostrou sua animação curtindo o show de Demi Lovato, e o pós-show. A atriz surgiu com a maquiagem borrada e brincou: "O show foi bem intenso, aconteceu muita coisa, tá tudo filmado aqui", brincou ela.

Na web, os internautas aproveitaram para comentar o vídeo viralizado: "Ai gente, eu não aguentei, passei mal de rir, a Kéfera toda borrada de calor", disse um internauta. "Muito mãe de rolê!", brincou outro. "Tentando absorver essa cena", escreveu o terceiro.

a kefera paralisada sem reação olhando pra uma lovatic desmaiada enquanto demi canta skin of my teeth e a menina no vídeo comentando “todo mundo desmaiando ainda bem que o espaço é da unimed” sério VOU DESMAIAR pic.twitter.com/leinKxop86