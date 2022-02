Justin Bieber aposta em superprodução na estreia da 'Justice World Tour' nos Estados Unidos

O cantor Justin Bieber deve se apresentar com a turnê no festival Rock in Rio, em setembro de 2022

CARAS Digital Publicado em 19/02/2022, às 16h14

Justin Bieber (27) voltou aos palcos com tudo em 2022! O cantor fez a primeira apresentação da turnê 'Justice World Tour' nos Estados Unidos e impressionou com a superprodução.

O primeiro show da turnê aconteceu na Pechanga Arena, em San Diego, nos Estados Unidos e contou com um palco impecável, aeronave e plataforma móvel.

Além de toda a estrutura, Bieber deu um show impecável que agitou a arena ao cantar seus maiores sucessos. Justin entrou ao som de Somebody e encerrou a apresentação com Anyone, ambas do seu disco mais recente, Justice, que leva o nome da tour.

Justin também surpreendeu com uma performance especial de Boyfriend, de seu álbum Believe, de 2012. Além de claro, Baby, a música que marcou sua vida e foi o pontapé de sua carreira.

Na web, fãs atentos ao show comentaram a apresentação nas redes sociais, e #JusticeTour ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter.

Justin Bieber tem presença confirmada no Rock in Rio 2022, ao lado de Demi Lovato e Iza, atrações do palco mundo do dia 4 de setembro.

- Grammy 2022: Jon Batiste, Justin Bieber e Doja Cat estão entre os indicados; confira a lista

Justin Bieber aposta em superprodução na estreia de 'Justice World Tour' nos Estados Unidos:

Justin Bieber performando na Justice World Tour em San Diego, na Califórnia - 18 de fevereiro. pic.twitter.com/Qzg9qkxhA8 — Bieber Mania Brasil (@biebersmaniabr) February 19, 2022