Gominho revela segredo dos bastidores do Festival de Cinema de Cannes

Grande amigo de Preta Gil, Gominho surpreende ao contar curiosidade dos bastidores da ida de celebridades ao Festival de Cinema de Cannes

O cantor e influencer Gominho surpreendeu ao contar uma curiosidade dos bastidores do Festival de Cinema de Cannes. Em meio a repercussão dos looks das celebridades no tapete vermelho do evento internacional, ele contou um ‘segredo' do evento.

Gominho contou que é possível pagar para virar uma estrela no tapete vermelho do festival. Ele fez a revelação em posts em seu perfil no X, antigo Twitter.

"Muita gente não sabe, mas você consegue pagar para ir no festival de Cannes. Não é vendido por aí a fora, é fechado o babado mas tem, e tem cotas tipo: 1 dia de red carpet 15 mil cruzado! 2 dias de Red carpet + jantar sei la qual, 25 mil cruzados", disse ele.

E completou: "Não lembro exatamente os valores porque vi essa planilha anos atras quando trampava num lugar, mas existe! Me ofereceram Haahahahahahahahah".

Gominho cuidou de Preta Gil

Gominho é um dos grandes amigos da cantora Preta Gil e abandonou tudo ao saber que a amiga precisava de sua ajuda. Quando a cantora foi diagnosticada com câncer e terminou o casamento, ele pediu demissão do emprego e foi morar na casa da artista para ajudá-la.

Em seu perfil do Instagram, ela contou que o carioca foi uma peça importante durante seu tratamento de câncer. Desde que Preta revelou que estava enfrentando uma batalha contra o câncer de intestino, Gominho passou a ser mais presente na vida da artista, dedicando todo o seu tempo livre à amiga.

"Sim, ele largou o emprego que tinha em Salvador e veio se dedicar 100% a mim. Para me apoiar, me cuidar no meu tratamento e nos problemas sérios que tive na vida pessoal. Eu posso afirmar, que se não fosse ele e mais outros amigos tão incríveis, eu não teria suportado tanta dor", escreveu Preta.