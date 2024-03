Filho de Ronaldo, Ronald surge com a namorada em festival

Filho do jogador de futebol Ronaldo Fenômeno, Ronald faz rara aparição em público com a namorada e troca beijos na frente dos fotógrafos

Filho do ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno e da comentarista Milene Domingues, o DJ Ronald marcou presença no último dia do festival de música Lollapalooza em São Paulo neste domingo, 24. Ele chegou ao evento acompanhado de sua namorada, Raisha Palomaro.

Os dois esbanjaram sintonia e simpatia ao posarem para as fotos na entrada do evento. Inclusive, eles trocaram beijos na frente dos fotógrafos de plantão.

Nos bastidores do festival, Ronald relembrou o apoio dos pais ao decidir ser DJ. "Para ela [mãe, Milene] tive que fazer um mini curso para entender um pouco esse meu mundo e aceitar que estou seguro nesse ambiente. Meu pai, não é segredo para ninguém, que ele teve sua fase baladeiro, então ele tem bom gosto. Super me apoia, vai aos shows que me apresento. Só tenho a agradecer tanto a ele quanto a minha mãe por terem me apoiado nos meus sonhos", disse ele.

Fotos: Araújo / AgNews

Os quatro filhos de Ronaldo

O ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário, o Fenômeno, surgiu em uma foto inédita ao lado dos seus quatro filhos. O registro foi compartilhado pela esposa dele, a modelo Celina Locks, para celebrar o Dia das Crianças.

Ela relembrou uma foto que eles tiraram durante o casamento deles em Ibiza, na Espanha. Na foto, Ronaldo e Celina posaram com os herdeiros dele no altar após a cerimônia luxuosa ao ar livre.

Na foto, os noivos apareceram rodeados pelos quatro filhos dele, que são: Ronald, de 23 anos, da relação com Milene Domingues; Alexander, de 18 anos, da relação com Michele Umezu; Maria Sophia, de 14 anos, e Maria Alice, de 12 anos, da relação com Bia Antony.

“Nossas crianças, nosso amor”, disse Celina na legenda do post.