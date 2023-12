Filho de Nelson Piquet se casa em cerimônia luxuosa no interior de São Paulo

Herdeiro de Nelson Piquet, Nelsinho Piquet reúne famosos do automobilismo no Interior de São Paulo para oficializar união com a hipista Patsy Zurita

Na última quinta-feira, 22, o herdeiro de Nelson Piquet, Nelsinho Piquet, oficializou sua união com a hipista brasileira Patsy Zurita em uma cerimônia luxuosa em Itatiba, interior de São Paulo. O casamento luxuoso contou com a presença de diversos famosos do automobilismo internacional, como o piloto holândes Max Verstappen.

Patsy compartilhou alguns detalhes do casamento nas redes sociais. A cerimônia ocorreu na mesma Fazenda onde Bárbara Evans e Gustavo Theodoro se casaram no ano passado. Sob um arco de flores brancas, o casal optou por uma celebração ao ar livre, aproveitando o pôr do sol como cenário. A noiva elegeu um vestido branco tradicional para a ocasião.

Nelsinho e Patsy estavam noivos desde julho deste ano, quando o piloto brasileiro fez o tão esperado pedido em uma praia em Ibiza: “E do nada, no lugar mais lindo que eu já fui, eu vou me casar. Te amo te amo te amo! Obrigada por ser meu namorado, companheiro, amigo e agora meu noivo”, a hipista se declarou através das redes sociais.

Após o casório, ela se declarou novamente ao marido: “Mrs & Mr Piquet”, a campeã mundial da juventude de hipismo, legendou a publicação em seu perfil no Instagram. Nos comentários, Patsy ganhou corações de uma de suas cunhadas, Kelly Piquet, que retornou ao Brasil para acompanhar o casamento do irmão ao lado de seu namorado, Verstappen.

Vale lembrar que além de Nelsinho e Kelly, Nelson também é pai de Julia Piquet, Pedro Piquet, Geraldo Piquet, Marco Piquet e Laszlo Piquet, que são frutos de quatro relacionamentos diferentes com Maria Clara, Sylvia Tamsma, Catherine Valentin e sua atual esposa, Viviane de Souza Leão Piquet.

Nelson Piquet enfrentou condenação grave:

Em março deste ano, o piloto Lewis Hamilton comentou a condenação do ex-piloto Nelson Piquet por racismo e homofobia. A sentença saiu na última semana e ele deve pagar R$ 5 milhões como indenização. Tal valor será destinado à luta das duas causas. Sem muito querer falar sobre o caso, o piloto foi breve.

"Acho que comentei o caso quando aconteceu. Penso e ainda acredito que não deveríamos dar palco às pessoas que estão cheias de ódio", Hamilton declarou com discrição sobre a acusação ao "Sky Sport". Mas alguns meses depois, a condenação do tricampeão da F1 em indenização por falas preconceituosas foi anulada pela justiça.