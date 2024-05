Em Cannes, Marina Ruy Barbosa divide momento fofo com noivo em jantar

Roubando os olhares no Festival de Cannes, na França, Marina Ruy Barbosa divide momento super fofo com seu noivo, Abdul Fares, durante jantar

A atriz Marina Ruy Barbosa está arrasando em sua participação no Festival de Cannes 2024. A brasileira está na França prestigiando o evento cinematográfico com seu noivo, o empresário Abdul Ares, e acabou dividindo um momento super fofo entre o casal com o público.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista compartilhou um álbum de fotos em um jantar de gala, onde ela apostou em um lindo vestido verde claro de veludo. Entre os cliques, Marina também adicionou um vídeo, onde apareceu dançando com seu futuro marido, que também estava super elegante para o evento.

Na última quinta-feira, 23, os dois também foram vistos juntos em outro evento em Cannes. Marina e Abdul foram juntos ao baile de fala da Amfar, onde a ruiva apostou em um vestido prateado brilhante e com transparência, e completou o visual com joias luxuosas. Por sua vez, ele apareceu com um look de gala preto e branco.

Bruna Marquezine surpreende com interação em foto de Marina Ruy Barbosa

Ao que tudo indica, as desavenças entre Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa realmente ficaram no passado! Após a atriz curtir uma foto da ruiva no Festival de Cannes, na França, uma nova interação entre elas chamou atenção dos internautas nas redes sociais.

Desta vez, Bruna deixou um comentário especial em uma postagem feita pelo stylist Pedro Sales. Em seu perfil no Instagram, ele publicou uma nova imagem de Marina usando um vestido belíssimo no evento internacional.

Encantada com a escolha do look, Marquezine fez questão de deixar um elogio nos comentários: "Wow que vestido LINDO", declarou a artista. A interação, embora não tenha sido direta, foi o bastante para despertar euforia entre os admiradores das atrizes.

Para quem não acompanhou, Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa, amigas de infância, se afastaram na época em que a ruiva foi apontada como possível pivô do fim do casamento entre Débora Nascimento e José Loreto, em 2017.