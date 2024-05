Bruna Marquezine surpreende com interação em foto de Marina Ruy Barbosa

Tudo em paz? Após curtir uma foto de Marina Ruy Barbosa, um novo gesto de Bruna Marquezine chamou atenção nas redes sociais

Ao que tudo indica, as desavenças entre Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa realmente ficaram no passado! Após a atriz curtir uma foto da ruiva no Festival de Cannes, na França, uma nova interação entre elas chamou atenção dos internautas nas redes sociais.

Desta vez, Bruna deixou um comentário especial em uma postagem feita pelo stylist Pedro Sales. Em seu perfil no Instagram, ele publicou uma nova imagem de Marina usando um vestido belíssimo no evento internacional.

Encantada com a escolha do look, Marquezine fez questão de deixar um elogio nos comentários: "Wow que vestido LINDO", declarou a artista. A interação, embora não tenha sido direta, foi o bastante para despertar euforia entre os admiradores das atrizes.

Para quem não acompanhou, Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa, amigas de infância, se afastaram na época em que a ruiva foi apontada como possível pivô do fim do casamento entre Débora Nascimento e José Loreto, em 2017.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Apesar de Marina negar os rumores, Marquezine deixou de seguir sua antiga colega de trabalho e se pronunciou a respeito do assunto. "Entendo que algumas pessoas podem ter feito uma leitura equivocada e um tanto cruel de um simples unfollow, inclusive a própria Marina, por isso me desculpei com ela caso ela tenha entendido como um ataque ou julgamento", afirmou a famosa, na época.

E completou: "É bem chato ter que explicar isso pra pessoas que não conheço e que certamente não se importam verdadeiramente e só querem causar e apontar dedos, mas eu e Marina não somos amigas por falta de identificação, tentamos e não deu certo e TUDO BEM. Vocês não sabem de muita coisa".

Marina Ruy Barbosa faz rara aparição com o noivo na França

A atriz Marina Ruy Barbosa fez uma rara aparição em público com seu noivo, o empresário Abdul Fares, em um evento internacional. Os dois estão em Cannes, na França, e apareceram elegantes para prestigiarem o baile de gala da Amfar nesta quinta-feira, 23.

Os dois posaram juntos e felizes na chegada ao evento e esbanjaram estilo. A ruiva surgiu com um vestido prateado brilhante e com transparência, e completou o visual com joias luxuosas. Por sua vez, ele apareceu com um look de gala preto e branco. Confira detalhes!