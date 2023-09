Ele cresceu! Filho de Dani Winits aparece mais alto do que a mãe em evento

Dani Winits faz rara aparição com seu filho de 15 anos e a altura do rapaz chama a atenção

A atriz Dani Winits aproveitou a noite de domingo, 10, com a companhia do seu filho mais velho, Noah, fruto do antigo relacionamento com o apresentador Cássio Reis. Os dois marcaram presença em um festival de música na cidade de São Paulo e o rapaz mostrou o quanto já cresceu.

Noah está com 15 anos de idade e surpreendeu ao aparecer mais alto do que a mãe na entrada do evento. Os dois posaram lado a lado para os fotógrafos de plantão e mostraram seus looks estilosos.

Vale lembrar que Dani Winits e Cássio Reis viveram um relacionamento de cinco anos, entre 2005 e 2010. Depois disso, ela teve outro filho com o ator Jonatas Faro, o pequeno Guy. Por sua vez, ele também teve outro filho, Romeo, fruto do atual casamento com a atriz Fernanda Vasconcellos.

Fotos: Rogério Fidalgo / AgNews

Dani Winits está solteira

A atriz Danielle Winits está solteira atualmente após o fim do casamento com o ator André Gonçalves. A separação foi anunciada em agosto de 2023 após 7 anos de relacionamento.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista divulgou um comunicado oficial explicando que a decisão do fim do casamento aconteceu em comum acordo. Além disso, ela afirmou que não falará mais sobre o assunto e agradeceu a compreensão de todos.

"Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos. Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo. Aos fãs e amigos, agradecemos o acolhimento nesse momento", iniciou.

"Sentimos a necessidade dessa transparência com vocês e com a imprensa. Seguiremos torcendo pela caminhada um do outro. Esta será a única declaração sobre nossa decisão. Agradecemos a compreensão de todos. Com carinho, Danielle e André", finalizou a postagem.