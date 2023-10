Ed Beltrão revela sua inspiração para o calendário ‘Bahia, ensaio sutil’

O fotógrafo Ed Beltrão anuncia o lançamento do calendário 'Bahia, ensaio sutil’: ‘Fui atraído pelo vigor da natureza’

O fotógrafo Ed Beltrão vai lançar o calendário ‘Bahia, ensaio sutil’ no próximo dia 19 de outubro na Livraria Travessa do Iguatemi Shopping, em São Paulo. Antes do evento, ele contou qual foi a sua inspiração para o novo projeto.

O calendário traz uma coleção de imagens que capturam a essência da Bahia de maneira única e é inspirado no calendário de Pierre Verger. As fotos do projeto foram capturadas durante dezenas de viagens de Ed à Bahia, que é a terra de sua musa inspiradora, Bel Madureira de Pinho.

“Essas minhas imagens resultaram de breves, porém, profundos mergulhos na magia da alma brasileira e baiana. Fui atraído pelo vigor da natureza, das cores e das belezas que cativam olhos e corações daqueles que se lançam no desafio de eternizar átimos destas paisagens”, afirmou ele.

O projeto terá a produção limitada de 350 exemplares e será impresso em papel fotográfico de alta qualidade.

Saiba quem é Ed Beltrão:

Ed Beltrão nasceu em 1952, Washington DC, Estados Unidos. Com produção essencialmente autoral, mostra através de paisagens e cenas urbanas um olhar direcionado aos recortes, contrastes e detalhes. Realizou cursos e workshops nos anos 1960 com profissionais da revista americana Life em sua cidade natal. Entre 1969 e 1970, supervisionou a área de fotografia do Yearbook - Saga da Walt Whitman High School. Em São Paulo, cursou a escola Enfoco de Claude Kubrusly, onde foi aluno dos consagrados fotógrafos Maureen Bisilliat e Cristiano Mascaro, entre outros. Expôs na Feira Cavalete (DOC Galeria, 2018), no Clube Athlético Paulistano (2017) e participou de vários concursos em que foi premiado por imagens tanto em preto e branco quanto em cores nos anos 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 e 2023. Em 2020, recebeu uma menção honrosa no VIII Salão Internacional de Ribeirão Preto. Vive e trabalha em São Paulo.