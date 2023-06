Deborah Secco brilha ao estrelar a nova campanha do Mr. Jack

Deborah Secco assume o papel de garota-propaganda do Mr. Jack e afirma: 'A minha vida é movida por desafios'

A atriz Deborah Secco brilhou no evento de lançamento da nova campanha do site de apostas Mr. Jack em um evento na cidade de São Paulo. Com um macacão lilás, a estrela atraiu todos os olhares ao celebrar a nova conquista em sua carreira.

“A minha vida é movida por desafios. E eu amo que seja dessa forma. Quando fui convidada para fazer a campanha do Mr. Jack, fiquei muito empolgada. Tinha tudo a ver comigo, com a minha verdade. E o filme era um super desafio, foi um trabalho incrível! Estou super orgulhosa do resultado. Foi a publicidade mais incrível que já fiz em 36 anos de carreira”, disse ela.

A campanha será veiculada em rede nacional. O evento de lançamento contou com a presença de Luigi Cani, Fred Bruno e a dupla JetLag, formada por Paulo Velloso e Thiago Mansur.

Luigi Cani e Deborah Secco -Fotos: Bruna Guerra

Fred Bruno e Deborah Secco -Fotos: Bruna Guerra

Paulo Velloso e Thiago Mansur -Fotos: Bruna Guerra