Cauã Reymond e Jojo Todynho brilham com Jean Paul Gaultier em Dubai

A convite da grife, estrelas são pura simpatia em ensaio fotográfico no deserto para os perfumes Scandal e Scandal Pour Homme

Redação Publicado em 03/03/2022, às 12h10

Dubai ficou ainda mais deslumbrante com a presença inesquecível de Cauã Reymond e Jojo Todynho, que viveram uma experiência única com Scandal e Scandal Pour Homme — perfumes exclusivos da grife francesa Jean Paul Gaultier.

Com bom humor e talento de sobra, a dupla exaltou suas personalidades marcantes em uma sessão de fotos de tirar o fôlego para promover os perfumes da marca. A infinitude e a imponência das areias do deserto contrastaram com as cores dos looks e os sorrisos de Cauã e Jojo, criando o cenário perfeito para ressaltar os produtos da grife.

Scandal é fragrância que exala feminilidade e sensualidade, como uma parisiense elegante, festiva e sexy que se diverte nos bairros efervescentes de Paris. A doçura do mel se une à elegância da gardênia e à sensualidade do patchouli formando um perfume viciante. . Scandal Pour Homme, sucesso consagrado da marca, se inspira na potência e nos golpes precisos de um pugilista, transformando a energia dos ringues de boxe em notas amadeiradas únicas.

A visita dos artistas a Dubai também foi marcada pela presença dos dois na première da exposição Jean Paul Gaultier de A a Z. Nova e totalmente reciclável, a atração do estilista francês é mais do que uma retrospectiva, sendo uma viagem através de quase cinco décadas que mostra seus valores de tolerância, humanidade, inclusão e compromisso. A exibição fica em cartaz ate o dia 31 de março, no Pavilhão da França da Expo Dubai 2020.