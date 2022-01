Simone e Simaria chamam atenção com looks decotados e cheios de brilhos

Dupla sertaneja Simone e Simaria chama atenção com looks decotados em nova foto de divulgação

CARAS Digital Publicado em 29/01/2022, às 09h11

A dupla Simone (37) e Simaria (37) acabou de lançar mais uma música, chamada de Rapariga, que já está colocando todo mundo para dançar por aí.

O single que faz parte do projeto Bar das Coleguinhas 2 foi divulgado recentemente e as redes sociais já se renderam a mais uma canção animada da dupla sertaneja.

No Instagram, as duas apareceram super poderosas na hora de comentar sobre as novidades. Com looks decotados e bilhantes, as famosas arrancaram muitos suspiros.

"O Bar das Coleguinhas 2 está oficialmente aberto!", legendaram Simone e Simaria que foram chamadas de lindas e de musas por muitos dos fãs da dupla na internet.

Veja o visual poderoso de Simone e Simaria!