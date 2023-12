Sabrina Sato mostra detalhes de look para o aniversário de sua filha, Zoe

Para celebrar os 5 anos de sua filha, Sabrina Sato aposta em look brilhante e mostra os detalhes para seus seguidores; confira!

Na última quinta-feira, 30, a filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, a pequena Zoe, completou 5 anos de vida. E para celebrar a data, o ex-casal preparou uma festa super especial para a menina em um buffet em São Paulo nesta sexta-feira, 1.

Para a ocasião, a apresentadora apostou em um look super brilhante e arrasou no visual do evento. Sabrina escolheu um vestido longo de paetê prata, óculos escuros e tênis, que trouxeram um ar despojado para o visual.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa posou com o modelito e encantou seus seguidores. "Pra curtir a festinha #Zoe5anos", escreveu ela na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas rasgaram elogios para a escolha.

"Lindaaaa. Amo muito", disse sua irmã Karina Sato."Maravilhosa", disse um fã. "Muito linda", declarou outro. "O aniversário é da filha, mas você tá de parabéns", brincou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Todos os detalhes do aniversário de Zoe

Para celebrar os 5 anos de sua filha Zoe, a apresentadora Sabrina Sato se uniu com seu ex-marido, o ator Duda Nagle, para organizar uma festa luxuosa nesta sexta-feira, 1. A comemoração aconteceu em um buffet na cidade de São Paulo e teve o tema de Sorveteria.

A aniversariante usou um lindo vestido rosa de tule com direito a aplicações de pompons. Por sua vez, Sabrina apareceu com um vestido prateado de paetês.

Antes disso, a apresentadora postou um vídeo com vários momentos marcantes com a filha, Zoe, e prestou uma bela homenagem. "Zoe significa “cheia de vida” e é exatamente assim que me sinto desde que você chegou. Meu coração fica cheio de amor e gratidão vendo você crescer, se desenvolvendo e descobrindo a vida. Você ama os animais, a natureza e seus primos e amigos. Já escolhe as próprias roupas, tem opinião pra (quase) tudo, escolheu até o tema da sua festa e como vai ser o bolo. Chega do colégio contando tudo que aconteceu, pedindo pra por suas músicas preferidas e viajar pra Bahia. kkkkk", disse a mamãe em trecho da homenagem.

