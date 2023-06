Paula Fernandes faz camisa de vestido e chama a atenção: 'Maravilhosa'

Só de camisa e botas, Paula Fernandes ostenta pernões torneados com estilo e causa; veja

A cantora Paula Fernandes surpreendeu com mais um look cheio de estilo e atitude. Nesta quarta-feira, 07, a famosa compartilhou fotos usando a combinação toda em azul durante uma apresentação e impressionou com os detalhes.

Nos registros, a artista sertaneja surgiu deslumbrante cantando e roubou a cena ao colocar suas pernas torneadas para jogo em uma camisa, feita de vestido. Para arrematar o look, ela apostou em botas no estilo cowboy.

"Detalhes", disse Paula Fernandes na legenda da série das fotos especiais. Nos comentários, os seguidores encheram a musa de elogios. "Maravilhosa", enalteceram os fãs. "Que linda", admiraram. "Muito diva", escreveram outros.

Nos últimos dias, a artista surpreendeu com um look de festa. Ela foi chamada de "barbie gótica" ao surgir usando um vestido preto com volume, transparência e fenda.

Veja o look azul de Paula Fernandes:

Paula Fernandes surge muito diferente em fotos e assusta fãs: "O que aconteceu?"

A cantora Paula Fernandes assustou os fãs nas redes sociais ao aparecer em fotos e vídeos com o rosto bem diferente do que costumava mostrar. Considerada uma das mais belas mulheres da música sertaneja, ela surgiu com a feição diferente.

Nas fotos, a cantora posou com o rosto mais fino e com uma leve marquinha no queixo. Ela também aparece com as bochechas bem rosadas. Seguidores ficaram incomodados com a mudança e deixaram mensagens.

"Nossa acabou com o rosto com essa harmonização, realmente as pessoas estão perdendo o bom senso", disse um. "Nossa tá muito diferente! O que fez no rosto?", questionou outro. "Gente ela era tão bonita!! Estão mexendo muito no rosto dela", afirmou outro.

Até o momento, Paula Fernandes não se pronunciou sobre uma possível mudança no rosto.