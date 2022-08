Nada básica, Patrícia Poeta aposta em vestido vibrante com fenda dupla

Apresentadora Patrícia Poeta elegeu vestido e sapatos verde limão para comandar o 'Encontro' e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 23/08/2022, às 13h02

A apresentadora Patrícia Poeta (45) arrasou na escolha de mais um look do dia. Nesta terça-feira, 23, ela comandou o Encontro com uma cor vibrante e não passou despercebida.

Usando um vestido verde neon, com uma de cada lado da perna, a jornalista global surgiu deslumbrante nos registros feitos no cenário de seu programa. Nos pés, ela apostou em um sapato da mesma cor nada discreta.

"Verde… cor da esperança, da saúde, do equilíbrio, da harmonia. Obrigada pela companhia, hoje, pessoal! Amanhã tem mais!", disse ela na legenda da publicação.

Após surgir radiante nos cliques, a apresentadora recebeu uma chuva de elogios dos seguidores. "Chique como sempre", admiraram os fãs. "Belíssima", escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, Patrícia Poeta chocou ao exibir uma barriga desenhada ao apostar em um look com cropped.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Poeta (@patriciapoeta)

Patrícia Poeta comemora audiência do Encontro após duras críticas

Após vários comentários de que a audiência do Encontro não estaria muito boa, Patrícia Poeta resolveu rebater os boatos com números em sua rede social. Na última quinta-feira, 11, ela publicou dados de que alguns resultados conquistados por ela que foram os melhores do ano.

"Combatendo as fake news… com números minuciosos da audiência que acabei de receber, referentes à semana passada (sim, os dessa semana têm sido melhores ainda!). Chega de boatos maldosos e mentiras. Coisa feia de gente má… que só deseja o mal pro outro. Que vergonha!", desabafou.

"Aproveitando o tempo e o espaço na sua timeline pra agradecer também pelo carinho e pela audiência!

Gratidão por me permitir entrar na sua casa, fazendo o que amo - e com uma equipe incrível que trabalha, incansavelmente, todos os dias! Uma noite abençoada pra todos nós! Seguimos combatendo o ódio com paz e amor", agradeceu mais uma vez as pessoas que a acompanham.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!