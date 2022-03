Na varanda de casa, Patrícia Poeta exibe look do dia estiloso e encanta: ''Maravilhosa''

Apresentadora Patrícia Poeta fez fotos de seu look do dia na sacada de seu apartamento e encantou

CARAS Digital Publicado em 31/03/2022, às 13h59

A apresentadora Patrícia Poeta (45) encantou com mais um look do dia.

Nesta quinta-feira, 31, a jornalista global fez fotos na varanda de seu apartamento no Rio de Janeiro e esbanjou muito estilo.

Usando um vestido estampado azul e sandálias rasteirinhas amarelas, Patrícia Poeta surgiu deslumbrante fazendo poses.

"Bom dia! Preparada pra gravar", contou ela para os seguidores. Nos comentários, a famosa recebeu elogios deles. "Maravilhosa", admiraram vários fãs.

Ainda nos últimos dias, Patrícia Poeta deu um show de estilo nas fotos da viagem que fez para a Disney. De macacão jeans a combinação colorida, a jornalista mostrou que sabe roubar a cena com suas roupas.

Veja as fotos de Patrícia Poeta mostrando o look na varanda de casa: