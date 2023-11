Juju Salimeni divide opiniões com sandália almofadada: 'Horrorosa'

Ficou bom? Juju Salimeni divide opiniões ao aparecer com calçado diferenciado e nada comum

Dona de um estilo diferenciado e cheio de atitude, Juju Salimeni causou ao exibir mais um de seus looks. Em um vídeo publicado neste domingo, 05, a apresentadora deu o que falar ao surgir com uma sandália diferente.

Usando a combinação de cor básica, a ex-panicat causou ao aparecer desfilando com o calçado almofadado, que acabou de adquirir. "Desfilando pela sua timeline…", disse a musa fitness ao exibir seu corpaço sarado.

Mesmo com as pernas musculosas à mostra, as sandálias bem modernas conseguiram ser destaque no registro. Nos comentários, os internautas deram sua opinião sobre a escolha da famosa. "Que diabo de sandália horrorosa essa", falaram. "Perfeita, mas a sandália é triste", não aprovaram. "Eu amei a sandália demais", gostaram outros.

Ainda nos últimos dias, Juju Salimeni parou tudo ao aparecer vestindo um macacão laranja com transparência. Quase mostrando demais, a musa fitness deixou suas curvas saradas em evidência.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Salimeni 💖 (@jujusalimeni)

Juju Salimeni revela problema na pele

Juju Salimeni revelou que sofre com um problema de pele em certas fases de sua vida. A famosa fez um desabafo em seus stories e mostrou como está uma região do corpo com a doença.

A ex-panicat então comentou sobre sua luta contra a psoríase. Juju Salimeni tirou uma foto de suas pernas e exibiu a mancha vermelha sem filtro. "Fazia muito tempo que eu não tinha lesões de psoríase. Antigamente, eu vivia o tempo todo machucada assim nos braços, pernas e colo e disfarçava com maquiagem", começou.

A artista então falou sobre o psicológico fazer as lesões aparecerem. "A minha psoríase é causada por estresse e ansiedade. Geralmente, eu fico assim quando acontece algum problema muito tenso", comentou.

"Hoje em dia eu tô ótima, mas acredito que o que desencadeou foi toda a tensão para minha volta ao carnaval. Tive que fazer uma preparação para a apresentação e estava há anos sem sentir essa emoção", revelou o possível motivo.