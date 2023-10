De macacão transparente, Juju Salimeni quase revela demais: ''Maravilhosa''

Apresentadora Juju Salimeni quase mostra tudo ao apostar em look rendado com transparência completa

A apresentadora Juju Salimeni deu um show de beleza e ousadia em novas fotos na rede social. Nesta quinta-feira, 19, a ex-panicat compartilhou cliques usando um look nada discreto e deu o que falar com a transparência total de sua roupa.

Nos registros, a musa fitness quase exibiu demais ao vestir o macacão laranja, de modelo rendado e bem colado ao corpo. Com a calcinha aparecendo e o decote em evidência, a artista arrancou elogios dos seguidores.

"Don’t let got", escreveu a famosa na legenda. Nos comentários, Juju Salimeni logo foi coberta de elogios. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Parece uma boneca", falaram outros sobre a beleza da musa.

Ainda nos últimos dias, a apresentadora ironizou ao surgir treinando pesado na academia e falar sobre o seu corpo musculoso. "Dizem que mulher musculosa fica parecendo homem… O que vocês acham?", perguntou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Salimeni 💖 (@jujusalimeni)

Hormônios e gravidez

Sincera quando o assunto é o seu corpo, Juju Salimeni já explicou inúmeras vezes que suas curvas musculosas são resultado de um combo: treino, dieta e ajuste de hormônios. Acusada de usar "bombas" para ficar com os músculos volumosos, a famosa contou para a CARAS Digital como lida com as críticas e como fará para engravidar, já que precisará realizar um reajuste, pois, atualmente, ela não menstrua. O noivo também fará o mesmo.

"Para engravidar uma mulher precisa estar com os hormônios alinhados para isso e o homem também. Atualmente eu e o Diogo fazemos acompanhamento com médico especialista para o nosso objetivo que é o físico que temos. Quando chegar o momento o casal fará um acompanhamento para mudar a parte hormonal para alinhar com o objetivo da gravidez", explicou.

"Não me incomodo com quem diz que uso bomba, quem fala dessa forma é uma pessoa ignorante, desprovida de conhecimento. Eu não dou atenção para pessoas leigas que opinam sobre assuntos que não conhecem.m para nós mesmos, e no caso dele para as competições que são o trabalho dele", declarou a musa fitness para a CARAS.