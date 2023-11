João Guilherme arranca suspiros de seus seguidores com look todo branco

João Guilherme surge com look todo branco super chique nas redes sociais e arranca suspiros de seus seguidores; confira a foto!

Na noite desta terça-feira, 28, o ator João Guilherme deixou seus seguidores de boca aberta ao surgir com um look super chique. Em suas redes sociais, o filho do cantor Leonardo apostou em um visual monocromático para arrasar corações.

Vestido todo de branco, o astro da série De Volta Aos Quinze, da Netflix, apostou em calça, colete e blazer de grife. O artista fez carão e posou deslumbrante em um fundo minimalista para seus seguidores do Instagram.

Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelos cliques e rasgaram elogios. "Lindo te amo", declarou sua amiga, a atriz Maisa Silva. "Saudades lindo, vê se aparece pra cá", disse seu irmão Matheus Vargas. "Chic!", escreveu a cantora Agnes Nunes. "Meu Deus", disparou fã. "Lindo de viver!", enalteceu outro. "Fyno né?", brincou mais um.

Confira a publicação:

João Guilherme e Maisa surpreendem fãs ao surgirem aos beijos nas gravações de série

No último dia 13, os atores João Guilherme e Maisa Silva surpreenderam seus fãs com um vídeo que viralizou na internet. Os dois, que são super amigos há muitos anos, surgiram aos beijos nas gravações da série De Volta Aos 15, da Netflix, da qual ambos fazem parte do elenco principal.

Em gravação da terceira e última temporada da produção, os dois foram filmados na perspectiva dos bastidores de uma cena de beijo entre seus personagens Anita e Fabrício. Em um breve vídeo, os dois apareceram em um momento intenso em um carro. A cena deve aparecer nos próximos episódios da série.

O vídeo deixou os internautas animados, já que seus fãs torcem para que a dupla vire um casal há muito tempo. Vale ressaltar que alguns também torcem para que os seus personagens tenham um momento romântico na série, que finalizou sua segunda temporada com um beijo entre os dois.