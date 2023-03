Graciele Lacerda surpreende ao apostar em look sóbrio e comportado: ''Outra mulher''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, surpreende ao apostar em vestido elegante bem discreto; veja

A noiva de Zezé Di Camargo (60), Graciele Lacerda (42), surpreendeu com mais um de seus looks. Nesta quinta-feira, 30, a musa fitness compartilhou uma selfie no espelho do hall de seu triplex e chamou a atenção com o vestido escolhido para sair.

No registro, a influenciadora apareceu deslumbrante usando um vestido preto e branco, de modelo longo, só de um ombro e com uma pequena fenda. Arrematando a combinação em grande estilo, ela apostou em uma bolsa de correntes de grife e uma sandália preta.

"Caprichei nessa produção para jantar com o Mô", mostrou Graciele Lacerda o look cheio de elegância para curtir com o amado.

Nos comentários da publicação, os internautas logo aprovaram a combinação feita pela musa fitness. "Tá surgindo uma nova mulher, super elegante", elogiaram os fãs. "Uma mulher bem vestida não quer guerra com ninguém, muito linda", escreveram outros.

Veja o look de Graciele Lacerda:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda revela se terá casamento com Zezé Di Camargo

Em 2021, Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo ficaram noivos e até agora não marcaram o casamento. Curiosos, os fãs perguntam à musa fitness quando será o evento e ela resolveu responder o motivo de ainda não ter feito a cerimônia com festa.

Além dos seguidores e admiradores do casal, amigos próximos também questionam quando o casal subirá ao altar. Segundo a influenciadora, agora tudo depende dela dar o primeiro passo e organizar o grande momento.

"Gente, vocês perguntam tanto de casamento, olha não é uma coisa mais assim que eu penso, eu já me sinto tão casada com Zezé que a gente não vê a necessidade de casar e eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu to com tanta preguiça nossos amigos ficam toda hora falando: 'quando é que vai ter casamento?' ai eu falo assim: 'ai gente', só de pensar em ter que sentar, planejar, ver tudo, dá um trabalho", comentou.

++ Graciele Lacerda revela se viagem aos EUA foi bancada por Zezé: ''Não merecia nem resposta''

"Tem uma amiga que casou agora e eu falei: 'meu deus do céu, que trabalhão', ai eu fico com preguiça antes de começar, então vai ter não sei quando eu tenho que dar o primeiro passo, agora quem tá enrolando sou eu em questão disso, o mô fala não: 'vai ter, vai ter', ai eu fico aí meu deus tem que começar a organizar as coisas, eu fico com preguiça", revelou a noiva do sertanejo.