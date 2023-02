Graciele Lacerda repete peça de roupa e chama a atenção: ''Um arraso''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, repetiu peça de roupa em viagem e surpreendeu ao dar outra cara para o item

A musa fitness Graciele Lacerda (42) chamou a atenção com mais um look escolhido para curtir um parque de diversão em Orlando, no EUA. Nesta terça-feira, 07, a famosa publicou cliques se divertindo no local com Zezé Di Camargo (60) e roubou a cena com seu estilo.

Nos registros, a influenciadora apareceu toda fashion vestindo um conjuntinho laranja com peças brancas. Entre elas: um tênis esportivo, uma bolsa de grife e um top decotado que já havia usado em outro dia na viagem.

A peça repetida por Graciele Lacerda ficou com outra cara no look laranja, já que da outra vez ela combinou a roupa com peças jeans.

"Ontem foi dia de parque da Universal. E amanhã vamos terminar fazendo o Islands of Adventure. Chegando na reta final da nossa viagem", contou ela para os seguidores.

Nos comentários da publicação, a famosa foi coberta de elogios. "Deusa em ação", admiraram os fãs. "Tá um arraso", aprovaram outros.

Veja os looks de Graciele Lacerda:

Graciele Lacerda revela se viagem aos EUA foi bancada por Zezé

Nos últimos dias, Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo estão curtindo uma viagem por Orlando, nos EUA. Hospedados em uma casa alugada, enquanto a deles ainda está sendo construída por lá, o casal vem se divertindo nos parques e jantares, além de muitas compras.

Inclusive, por exibir os itens adquiridos e o que tem feito por lá, a musa fitness foi questionada sobre quem estaria pagando por tudo: ela ou o amado. O que os seguidores esquecem é que a influenciadora ganha seu dinheiro trabalhando com a rede social, o que o sertanejo já havia comentado que estaria até superando seu faturamento.

Ao ser questionada sobre o assunto, Graciele Lacerda explicou que todos que estão hospedados na casa ajudam com os itens. "Sim, cada um vai lá e compra o que gosta e compra também pra todo mundo, é tudo dividido", falou.

Em seguida, a jornalista deixou as amigas responderem se ela estaria sendo bancada pelo noivo. "Não merecia nem resposta gente, basta vocês verem ela trabalhando o tempo inteiro no celular, não descansa um minuto, tá sempre trabalhando", contou a amiga.